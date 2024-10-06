При подобном сценарии республика сможет обратиться к России за разрешением использовать тактическое ядерное оружие.

Начало боевых действий на территории Белоруссии, на чем ранее настаивал украинский депутат, обернется для киевского режима очень серьезными последствиями. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести (боевые действия) в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО (тактического ядерного оружия). И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве, — заявил Медведев.