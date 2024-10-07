Жители Ленобласти смогут увидеть три звездопада в октябре

В небе над Ленобластью можно будет увидеть сразу три звездопада в октябре, сообщил официальный сайт Московского планетария.

Метеорный поток Дракониды пройдет 8-9 октября. Наблюдать его лучше над северо-западным горизонтом, начиная с 16 часов. Ожидается, что будет пролетать до 15 метеоров в час. Кстати, следующий такой же пройдет только в 2062 году.

Второй звездопад Эпсилон-Геминиды пройдет 18 октября. А в конце месяца, 20-21 октября, на небе можно будет разглядеть Ориониды, частицы знаменитой кометы Галлеи. Ожидается до 20 метеоров в час.