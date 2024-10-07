Тело женщины нашли возле автовокзала в Ленобласти

Утром 6 октября в экстренные службы сообщили о 33-летней женщине, которую с симптомами отравления заметили в заброшенном сарае рядом с автовокзалом в Волосово.
Когда на место прибыли правоохранители, помочь ей было уже невозможно. Внешних следов насилия на теле не найдено. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.
Известно, что умершая жила в Волосово. Обстоятельства гибели женщины устанавливает полиция и следственный отдел СК Ленинградской области.
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