Пешехода доставали из-под машины при помощи домкрата в Ленобласти

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В экстренные службы 7 октября в 12:49 сообщили о ДТП на улице Суворова в Приозерске. Водитель «ВАЗ 211» наехал на человека и подмял его под машину.

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Фото: Леноблпожспас

Личный состав 142-й пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас освободил пешехода из-под автомобиля с помощью домкрата.

Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу Приозерска.

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