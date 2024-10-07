Пешехода доставали из-под машины при помощи домкрата в Ленобласти

В экстренные службы 7 октября в 12:49 сообщили о ДТП на улице Суворова в Приозерске. Водитель «ВАЗ 211» наехал на человека и подмял его под машину.
Личный состав 142-й пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас освободил пешехода из-под автомобиля с помощью домкрата.
Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу Приозерска.
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