В России стартовала «Монетная неделя»

В России началась акция «Монетная неделя» по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщила пресс-служба Центробанка.

В рамках акции, которая продлится до 20 октября, все желающие могут обменять накопившуюся мелочь на купюры в банках и в сетевых магазинах. Также монеты можно положить в отделении банков на счет без комиссии.

В акции участвуют 4000 подразделений 159 банков и более 3500 магазинов и торговых точек. Адреса — на сайте монетнаянеделя.рф.