Высший ESG-рейтинг от RAEX получило химическое предприятие из Ленобласти

На днях агентство RAEX опубликовало в сети обновленный ESG-рейтинг, согласно которому промышленная группа «ФосАгро», чей промышленный комбинат в Волхове (Ленинградская область), удостоена максимального рейтинга ААА.

Согласно пресс-релизу, посвященному итогам рэнкинга, по двум из трех показателей – социальному и управленческому – компания получила максимальную оценку ААА. С суммой баллов 90,79 баллов из 100 возможных Группа компаний стала первым обладателем высшего рейтинга RAEX первым не только среди представителей химической промышленности, но и всех 80 компаний, вошедших в список на этот раз.

«Наша положительная динамика в рейтинге RAEX – подтверждение успешного внедрения принципов ESG в долгосрочную стратегию развития компании. Мы постоянно совершенствуем качество управления и наращиваем поддержку социальных и благотворительных программ, на которые только за 2022-2023 гг. было направлено свыше 25 млрд рублей», — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, поблагодарив экспертов RAEX за проделанную масштабную работу по оценке корпоративных практик.

В социальном блоке экспертами были отмечено дальнейшее расширение социальных программ для сотрудников и расширение социального пакета, а также значительный объём средств, выделенный на благотворительные цели и развитие инфраструктуры в регионах присутствия. Так, в Ленинградской области компания вкладывает значительные средства в развитие Волхова и Волховского района. Например, недавно после завершения самого масштабного за всю историю существования сквера проекта благоустройства был открыт обновленный сквер им. С.М. Кирова. На проект было направлено свыше 60 миллионов рублей.

Нельзя не отметить и собственную образовательную программу «школа – колледж/вуз – предприятие», в рамках которой Группа компаний «ФосАгро» готовит кадры для своих производств. За это время в ее реализацию ФосАгро инвестировала более 11,5 млрд рублей. Например, в Волховском районе Ленинградской области частью ее образовательной вертикали являются средняя школа №1 и Волховский многопрофильный техникум, которые получают со стороны промышленного предприятия всестороннюю социально-экономическую и техническую поддержку.

«Что особенно ценно, – компания не останавливается на достигнутом: мы наблюдаем ежегодный прогресс. В этом году компания получила максимальный уровень рейтинга – «ААА» — не только в блоке корпоративного управления, как годом ранее, но и в социальном блоке. Мы видим постоянное движение вперед и высоко оцениваем его!», — отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

В управленческом блоке высокая оценка, как заявили эксперты, обусловлена регулярной публикацией финансовой и нефинансовой отчетности с независимым профессиональным и общественным заверением, а также наличием комплекса долгосрочных программ в области информационной безопасности и конфиденциальности данных.