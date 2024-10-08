Диетолог объяснила, почему нельзя готовить на поцарапанной сковороде

Посуда с поврежденным антипригарным покрытием представляет большую опасность.
Тефлон, используемый для антипригарного покрытия у посуды, при повреждении становится опасным. Как предупредила диетолог Елена Соломатина, в процессе готовки начинают выделяться канцерогенные вещества, провоцирующие онкологию.
Если антипригарное покрытие поцарапано ножом или вилкой, безжалостно выбрасываем сковородку. Тефлон начинает разрушаться, и она становится канцерогенной, что повышает риск развития рака, — цитирует специалиста «М24».
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