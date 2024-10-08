«АвтоВАЗ» представит спорт-версию Lada Iskra

Такими планами поделился вице-президент автоконцерна по продажам и маркетингу.
В будущем «АвтоВАЗ» планирует выпустить спортивную версию новой модели Lada Iskra. Об этом «Российской газете» заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.
Спортивные версии Iskra рассматривали, но пока отложили на будущее. Вообще на базе этой модели есть желание выпустить что-то нишевое. Iskra будет новым бестселлером, в этом нет никаких сомнений. Что касается цены, то она будет между Granta и Vesta, — отметил он.
При этом сборка базовой модели Iskra начнется до конца года, добавил Костромин.
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