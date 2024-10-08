В России снизилась заболеваемость коронавирусом — Роспотребнадзор

За прошедшую неделю число случаев заболевания упало на почти 7%.
В России снизилась заболеваемость коронавирусом сразу на 7%, заявили в Роспотребнадзоре. Число случаев заболевания за прошедшую неделю составило чуть более 33 тысяч.
На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1, — добавили в ведомстве.
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04.10.2024 144