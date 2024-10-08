Работодатели рассказали, каких соискателей боятся принимать в штат

В их числе — возрастные люди, бывшие владельцы бизнеса и слишком часто менявшие место работы.

В ходе опроса 61% российских работодателей признались, что всегда опасаются принимать в штат новых сотрудников.

Чаще всего предприятия боятся принимать соискателей, до этого слишком часто менявших место работы — 77%. Также в топе молодые соискатели (36%) и бывшие сотрудники компаний, имеющих плохую репутацию (30%), пишет RT, ссылаясь на аналитиков.

Также в рейтинг вошли люди старше 50 лет (29%), кандидаты без опыта работы и бывшие владельцы собственного бизнеса (22%).