Работодатели рассказали, каких соискателей боятся принимать в штат

В их числе — возрастные люди, бывшие владельцы бизнеса и слишком часто менявшие место работы.
В ходе опроса 61% российских работодателей признались, что всегда опасаются принимать в штат новых сотрудников.
Чаще всего предприятия боятся принимать соискателей, до этого слишком часто менявших место работы — 77%. Также в топе молодые соискатели (36%) и бывшие сотрудники компаний, имеющих плохую репутацию (30%), пишет RT, ссылаясь на аналитиков.
Также в рейтинг вошли люди старше 50 лет (29%), кандидаты без опыта работы и бывшие владельцы собственного бизнеса (22%).
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