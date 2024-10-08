В Токсовской больнице появилась новая видеоэндоскопическая система для выявления патологий ЖКТ на ранней стадии. А в Выборгской больнице в ноябре 2024 года завершится капитальный ремонт, после которого откроется центр эндоскопии.

«В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» две районные больницы оснастили видеоэндоскопическими системами Sonoscape HD-500, которые позволяют проводить качественные исследования и операции благодаря своей четкости и детализации», – сказал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков

В Токсовской больнице можно проводить до 50 малоинвазивных эндоскопических процедур в сутки.