Сегодня, 8 октября, в Ленобласти открылась 49-я экологическая тропа

49-я экологическая тропа «Озеро Шимпалатовское» открылась в государственном природном заказнике «Коккоревский» на берегу Ладоги.

«Хорошая, удобная тропа для жителей области, для семей с детьми: пройти, посмотреть, получить удовольствие и не заблудиться. Всё экологично и безопасно. Не случайно наш опыт организации экотроп признан лучшим в стране и тиражируется другими регионами», — сказал зампредседателя правительства области — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Экомаршрут «Озеро Шимпалатовское» протяженностью 2,5 км посвящен орнитологическому миру заказника «Коккоревский». Тропу построили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.

Напомним, что с 1 октября меняются тарифы на посещение пяти платных ООПТ Ленинградской области. От платы освобождены лица, имеющие регистрацию в районе, в котором находится ООПТ. Всего льготных категорий — 25. Для удобства оплаты можно воспользоваться QR-кодом на информационных щитах и других объектах инфраструктуры Дирекции ООПТ ЛО, также реквизитами на сайте.