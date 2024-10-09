ФАС предложила разрешить соглашения о стабилизации цен на все товары

ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары.
Соответствующий документ о внесении изменений в постановление правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ наделит региональные органы власти временными полномочиями по заключению соглашений о стабилизации цен не только с производителями и продавцами продуктов из перечня социально значимых, но и с поставщиками любых других потребительских товаров, за исключением тех, на которые установлено государственное регулирование цен.
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Ранее такая возможность была предоставлена только властям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.