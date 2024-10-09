В Бокситогорске простятся с погибшим на СВО земляком

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Жители Бокситогорского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Виталия Жукова, погибшего в ходе спецоперации.

Он погиб 30 сентября. Буквально за три дня до гибели ему исполнился 41 год. Церемония прощания со старшим сержантом состоится 10 октября в Центре культуры Бокситогорского района. Его похоронят на гражданском кладбище города.

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Фото: vk.com/tich_soroka

Виталий родился в Кировской области, после школы работал в учреждении УФСИН России по Кировской области. В 2001 года был призван на срочную службу, затем с 2002 по 2004 годы служил на Северном Кавказе. После службы вернулся на прежнюю работу, а в 2014 году с семьей переехал в Бокситогорск, работал на Тихвинском вагоностроительном заводе.

11 января 2024 года Виталий Жуков подписал контракт и отправился на СВО.

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07.10.2024 128
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