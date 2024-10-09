Чемпионка России умерла от укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла 5 октября в возрасте 35 лет. У спортсменки остались муж и 12-летняя дочь. Об этом также сообщается на странице российской Федерации альпинизма.

«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», – сказано в сообщении

По данным федерации, Алену Власову укусил зараженный энцефалитом клещ на даче в июне. Ее срочно госпитализировали, она была подключена к аппарату ИВЛ из-за осложнений энцефалита. Врачам не удалось ее спасти.

Алена Власова стала чемпионкой России в феврале 2024 года. Одними из последних состязаний, в которых участвовала спортсменка, стали всероссийские соревнования и чемпионат России в Томске.