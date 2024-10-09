Россиянка поставила рекорд, побывав на вершинах 14 самых высоких гор мира

Альпинистка стала единственной россиянкой, кому это удалось.

Альпинистка Алина Пекова стала единственной среди россиян, кому удалось побывать на вершинах 14 самых высоких гор мира.

Недавно 31-летняя спортсменка взобралась на гору Шишабангма в центральных Гималаях. Поставить рекорд россиянке удалось всего за 15 месяцев. До нее на подобное решились только 42 человека со всего мира, среди которых три женщины.

Тем временем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передал «железных коней» и микроавтобус школе мотокросса в Енакиево.