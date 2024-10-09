От Токио до Парижа: VK Клипы рассказали о географии блогеров платформы по всему миру

VK Клипы изучили портрет авторов. Согласно исследованию женщины снимают короткие ролики в три раза чаще чем мужчины: всего на платформе 73% авторов-женщин и 27% блогеров-мужчин.

Чаще всего среди создателей контента встречаются авторы от 25 до 34 лет — 36%. За ними следуют креаторы 35-44 лет — 27% и 18-24 лет — 20%. На платформе активно снимают и размещают клипы как самые юные создатели 14-17 лет, так и авторы в возрасте от 55 до 65 лет.

География креаторов клипов обширна. Среди регионов России по количеству созданных роликов лидирует Москва — 18%, Санкт-Петербург — 8%, Краснодар — 4%, Екатеринбург — 3% и Новосибирск — 3%, при этом авторы есть практически во всех регионах страны.

Россией креаторы не ограничиваются, среди зарубежных городов лидируют Амстердам, Париж и Лондон. Также креаторы публикуют клипы из Токио, Гуанчжоу, Джакарты.

Чаще всего клиперы снимают короткие ролики в тематике «Развлечения» — 11%, «Юмор» и «Семья» — по 7%, «Творчество» — 6% и «Бьюти» — 5%.

«Авторы VK Клипов это совершенно разные и уникальные люди, которых объединяет желание создавать что-то новое. Мы гордимся тем, что география клипов выходит далеко за пределы России и охватывает разные уголки мира — от Токио и до Парижа! А чтобы навигация между создателями контента и зрителями стала еще удобнее, в прошлом году мы ввели возможность ставить геометки, с помощью которых можно быстро и легко найти нужные клипы и изучить локальные особенности», — отметил Александр Щепилов, директор по маркетингу платформы VK Клипы.

VK Клипы — самая популярная российская платформа коротких вертикальных роликов, по данным Mediascope. В первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого на 51% увеличилось число создателей коротких роликов. При этом на 58% выросло количество опубликованных клипов на платформе. В апреле 2024 года среднесуточное количество зрителей VK Клипов превысило 33 млн человек. За последний год в 2 раза выросло среднее время, которое аудитория проводит в сервисе.