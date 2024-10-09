День СПбГУ и День острова Сухо планируют отмечать в Петербурге

В Санкт-Петербурге могут появиться два новых праздника – День Санкт-Петербургского государственного университета и День защиты острова Сухо. Об этом сообщает Neva.Today.

ЗакС одобрил введение двух праздников в первом чтении 9 октября.

День СПбГУ планируют отмечать 8 февраля. Эта дата была в указе императора Петра Великого об учреждении университета в составе Академии наук. В 2024 году университету исполнилось 300 лет. На острове Сухо во время блокады Ленинграда охраняли Дорогу жизни.