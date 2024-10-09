На Землю обрушится очередная магнитная буря

Возмущения в магнитосфере начнутся под конец рабочей недели.
Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ составила новый прогноз магнитных бурь на эту неделю. По оценкам ученых, очередные возмущения в магнитосфере начнутся под конец этой рабочей недели.
Согласно графикам, индекс геомагнитной активности начнется повышаться с вечера пятницы, 11 октября, а уже в ночь на субботу начнется космический шторм. Его сила достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1.
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09.10.2024 95