На Землю обрушится очередная магнитная буря

Возмущения в магнитосфере начнутся под конец рабочей недели.

Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ составила новый прогноз магнитных бурь на эту неделю. По оценкам ученых, очередные возмущения в магнитосфере начнутся под конец этой рабочей недели.

Согласно графикам, индекс геомагнитной активности начнется повышаться с вечера пятницы, 11 октября, а уже в ночь на субботу начнется космический шторм. Его сила достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1.