Разработчики Discord отреагировали на блокировку сервиса в России и Турции

Соцсеть выясняет причины отсутствия доступа в России и Турции.

Разработчик Discord заявили, что знают о проблемах с доступом к сервису в России и Турции. В компании уже начали свое расследование причин блокировки.

Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения, — указано в сообщении.

Как ранее заявили в Роскомнадзоре, Discord был заблокирован в России в результате многочисленных нарушений законодательства.