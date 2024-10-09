Разработчики Discord отреагировали на блокировку сервиса в России и Турции

Соцсеть выясняет причины отсутствия доступа в России и Турции.
Разработчик Discord заявили, что знают о проблемах с доступом к сервису в России и Турции. В компании уже начали свое расследование причин блокировки.
Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения, — указано в сообщении.
Как ранее заявили в Роскомнадзоре, Discord был заблокирован в России в результате многочисленных нарушений законодательства.
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