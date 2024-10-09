Авария произошла во время трансфера россиян в аэропорт.

Автобус с 14 туристами из Санкт-Петербурга попал в ДТП в курортном районе Турции Фетхие. По данным СМИ, в больницу были госпитализированы трое человек.

По имеющимся данным, авария произошла еще накануне, 8 октября. Автобус перевозил граждан РФ в аэропорт города Даламан.

В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня, — передает Генконсульство РФ в Анталье.