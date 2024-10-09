По словам исследователя, заболевания, передаваемые клещами, гораздо чаще диагностируются у зажиточных людей.
Боррелиоз (болезнь Лайма) встречается у богатых людей чаще, чем у бедных, утверждает эксперт по инфекционным заболеваниям Пол Хантер.
Объяснение этому очень простое — знаменитые и обеспеченные люди могут позволить себе чаще отдыхать на природе, а также имеют загородные дома, где вероятность встречи с паразитами значительно выше.
Они (богатые) проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах, — цитируют эксперт иностранные СМИ.
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