Ученый назвал болезнь, которой богатые люди страдают чаще, чем бедные

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По словам исследователя, заболевания, передаваемые клещами, гораздо чаще диагностируются у зажиточных людей.

Боррелиоз (болезнь Лайма) встречается у богатых людей чаще, чем у бедных, утверждает эксперт по инфекционным заболеваниям Пол Хантер.

Объяснение этому очень простое — знаменитые и обеспеченные люди могут позволить себе чаще отдыхать на природе, а также имеют загородные дома, где вероятность встречи с паразитами значительно выше.

Они (богатые) проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах, — цитируют эксперт иностранные СМИ.
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