В Госдуме предложили расширить право россиян на самооборону

Депутаты хотят позволить применять меры самообороны в случае проникновения в дом граждан даже без угрозы для их жизни.

В Госдуму внесли законопроект, расширяющий право россиян на самооборону. Авторы документа считают, что граждане могут защищаться, даже если нет угрозы их жизни. Речь, в частности, идет о случаях, когда злоумышленники проникают в дом потенциальной жертвы.

Депутаты подчеркнули, что неприкосновенность жилища — важнейшее конституционное право граждан. Россияне должны иметь возможность защищать как себя, так и своих родных, не опасаясь при этом уголовного преследования.