В парке «Монрепо» пытались украсть растения с Усадебного огорода

Об этом рассказали сотрудники музея-заповедника.
Посетительница музея-заповедника «Монрепо» в Выборгском районе Ленобласти пыталась украсть растения с Усадебного Огорода. Об инциденте рассказали сотрудники парковой зоны и напомнили, что подобное поведение гостей недопустимо.
В связи с этим происшествием напоминаем вам о том, что все растения на территории музея-заповедника «Парк Монрепо» являются экспонатами. Усадебный огород, как и Аптекарский, высаживается каждый год для исторической достоверности с тем, чтобы посетители могли представить себе быт усадьбы 19 века, а также с просветительской целью — здесь проводятся занятия с детьми и посетителями с особенностями развития, — обратилась администрация парка.
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08.12.2021 1992