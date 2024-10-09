В Кировске стартовал пилотный проект «Академия юных пожарных»

Участниками пилотного проекта стали воспитанники двух подготовительных групп детского сада № 32 «Сказка» в возрасте от 5 до 7 лет.

Для детей 8 октября прошло торжественное посвящение в юные пожарные, в ходе которого им вручили удостоверения и значки участников проекта «Академия юных пожарных». Практические занятия будут проводить педагогический состав детского сада при участии специалистов Леноблпожспас и представителей ВДПО.

В течение учебного года дошкольники будут изучать историю создания и развития городской пожарной охраны, основы пожарной профилактики, порядок действий при пожаре, первичные средства пожаротушения. А также познакомятся с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, системами противопожарной защиты.