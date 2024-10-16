Володин: из перечня профессий с упрощенным ВНЖ нужно исключить врачей и учителей

Спикер Госдумы выступил с новой инициативой, касающейся трудовой миграции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что из списка профессий, по которым иностранцам предоставляется вид на жительство в России по упрощенной процедуре, необходимо исключить врачей и учителей. Это, по мнению парламентария, повысит качество оказываемых в этих сферах услуг.

Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование, — заявил Володин.