Турагент назвал страны, где не любят туристов из России

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По словам турагента Натальи Даниловой, существует целый ряд стран, куда она не рекомендует ездить россиянам. Отношение там к туристам из РФ со стороны местного населения, как правило, негативное.

Так, эксперт предостерегает соотечественников от поездок в Прибалтику. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. Эти страны уже давно занимают активную антироссийскую позицию.

По этой же причине не стоит отправляться в Европу и США.

Неожиданно, но не рады россиянам и в индийском штате Гоа. В данном случае причины кроются вовсе не в политике. Местным жителям попросту не нравится, как ведут себя граждане РФ.

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