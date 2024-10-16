Турагент назвал страны, где не любят туристов из России

По словам турагента Натальи Даниловой, существует целый ряд стран, куда она не рекомендует ездить россиянам. Отношение там к туристам из РФ со стороны местного населения, как правило, негативное.
Так, эксперт предостерегает соотечественников от поездок в Прибалтику. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. Эти страны уже давно занимают активную антироссийскую позицию.
По этой же причине не стоит отправляться в Европу и США.
Неожиданно, но не рады россиянам и в индийском штате Гоа. В данном случае причины кроются вовсе не в политике. Местным жителям попросту не нравится, как ведут себя граждане РФ.
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14.10.2024 93