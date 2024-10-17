В России расширили «дачную амнистию»

Программа теперь распространяется на ряд объектов в границах садовых участков.

В России расширили программу «дачной амнистии». Теперь по упрощенной схеме можно узаконить хозяйственные постройки (бани, сараи, летние кухни), расположенные в границах садовых участков.

Согласно закону, россияне могут законно оформить постройки без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций и других юридических процедур. Однако есть условие: участок находится в собственности, а права на него и дом были получены до 2013 года.