На трассе М-11 впервые появилась музыкальная разметка

Следуя с разрешенной скоростью, водители смогут услышать небольшой фрагмент известной композиции.
На 653-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти впервые в России появилась музыкальная разметка. За счет поперечных шумовых полос при движении автомобиля водители смогут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».
Также ранее на дорогах Всеволожского, Выборгского и Ломоносовского районов появилась вибрационная разметка.
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23.09.2024 360