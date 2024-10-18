На трассе М-11 впервые появилась музыкальная разметка

Поделиться

Следуя с разрешенной скоростью, водители смогут услышать небольшой фрагмент известной композиции.

На 653-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти впервые в России появилась музыкальная разметка. За счет поперечных шумовых полос при движении автомобиля водители смогут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».

 

Также ранее на дорогах Всеволожского, Выборгского и Ломоносовского районов появилась вибрационная разметка.

Вам будет интересно
На трассе М-11 впервые появилась музыкальная разметка музыкальная разметка, Ленобласть, дороги
На дорогах Ленобласти появилась новая разметка: для чего она нужна
В 47-м регионе начали применять вибрационную разметку.  Участок Гостилицкого шоссе получил новую дорожную разметку. В частности, она нанесена между поселком Петровский...
23.09.2024 360
Автор