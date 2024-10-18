В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца

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В ведомстве считают, что ситуация с продукцией с начала года улучшилась. 

В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца первой и второй категории с начала этого года. Согласно подсчетам ведомства, стоимость продукции упала на 20,6% и 26,6% соответственно.

Средняя цена на десяток яиц первой категории сейчас составляет 75 руб., второй категории — 61 рубль.

Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен, — приводит сообщение ведомства «Коммерсантъ».
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