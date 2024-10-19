Сериал God of War потерял шоураннеров и начал сниматься с нуля

Sony Pictures TV и Amazon столкнулись с серьезными сложностями при экранизации игровой вселенной.

Команда, работавшая над экранизацией игры God of War, покинула проект. В частности, такое решение приняли шоураннер Рэйф Джадкинс и исполнительные продюсеры Хоук Остби и Марк Фергус.

На текущий момент у сериала есть только несколько версий сценария, однако Sony Pictures TV и Amazon решили от них отказаться и начать работу с нуля.

Указывается, что в основу сериала лягут события игры God of War, вышедшей в 2018 году. Экранизация станет эксклюзивом Prime Video.