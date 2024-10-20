Женщина сожгла три дома в Киришском районе

Полицейские задержали 47-летнюю подозреваемую в серийном поджоге домов в деревне Званка Киришского района.
Преступления совершались с 15 по 16 октября. На Званной улице подожгли три дома, они сгорели полностью. Кроме того, еще 7 октября 55-летний местный житель сообщил, что неизвестные подожгли его.
Материальный ущерб составил 1 млн рублей. Заведено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества.
Вам будет интересно
В квартире дома на Ладожской улице в Кировске 10 сентября компания из четырех человек распивала спиртное. Во время застолья женщина...
11.09.2024 253