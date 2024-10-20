Дожди и -2 °C – погода в Ленобласти на 21 октября

На территории Ленинградской области 21 октября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. На побережье Финского залива порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+8 °C. Днем +8…+13 °C. Атмосферное давление будет понижаться.
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