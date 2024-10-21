На трассе «Псков» у Тихковиц ограничили движение

В Гатчинском районе Ленобласти на федеральной трассе Р-23 «Псков» ограничат скорость движения и введут реверсивное движение в связи с дорожными работами.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 октября до 31 декабря на участке с 67-го по 69-й километр трассы Р-23 «Псков» будет ограничена скорость движения до 70 км/ч. Там будут выполняться дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине.

С 8:00 22 октября до 18:00 23 октября на этом же участке в связи с устройством технологического примыкания выборочно будет введено реверсивное движение с ручным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч.