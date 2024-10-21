Между Китаем и Россией могут расширить безвизовый режим

Россия и Китай рассматривают возможность увеличения безвизового срока для туристов до 21 дня, сообщает «АБН24» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

С 2024 года вновь заработало двустороннее соглашение 2000 года о безвизовых групповых туристических поездках. Мария Захарова также отметила, что граждане Китая могут получать туристическую визу до шести месяцев при подтверждении бронирования жилья.

На момент подготовки публикации Министерство экономического развития России совместно с китайскими коллегами изучает возможность снижения минимального числа участников туристической группы до трех человек и продления безвизового пребывания.