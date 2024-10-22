В Петербурге заметили редкую поганку

На Финском заливе у Сестрорецка заметили крайне редкую для этих краев птицу — серощекую поганку.

«Почему этих птиц называют поганками? Издревле считалось, что их мясо невкусное — «поганое», ведь основная их пища — рыба, и мясо их, по всей видимости, имеет привкус рыбьего жира», — объяснил биолог Павел Глазков.

Вероятнее всего птица остановилась в городе, чтобы отдохнуть по пути в Европу из северных регионов. Однако есть шанс, что это представительница краснокнижной фауны Ленобласти, поскольку несколько пар гнездятся в регионе.

Всего в Петербурге отмечено пять видов этих птиц: большая поганка или чомга, малая поганка, красношейная поганка, черношейная поганка и серощекая поганка.