Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

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Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР. Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.