Дума приняла закон о штрафах до ₽60 млн за подделку документов для мигрантов

За подделку документов для нелегальной миграции в России будут грозить огромные штрафы.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы до 60 миллионов рублей для юридических лиц за подделку документов, дающих право на въезд, проживание или работу в России, а также за использование, передачу или продажу таких поддельных документов.

Согласно документу, за совершение данного правонарушения будут предусмотрены штрафы от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное — от 10 до 60 миллионов рублей.