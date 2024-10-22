Госдума приняла в финальном чтении закон о повышении МРОТ

С 2025 года МРОТ составит более 22 тысяч рублей.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2025 года до 22 440 рублей.

С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан, — заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

При этом к 2030 году размер МРОТ составит 35 тысяч рублей.