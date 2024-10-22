Госдума до конца года примет еще 6 законов по миграционной политике

Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Государственная Дума до конца текущего года может принять еще шесть законопроектов, регулирующих миграционную сферу. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин у себя в Телеграм-канале.

Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято 7 законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще 6 находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря, — написал он.