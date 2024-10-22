Госдума до конца года примет еще 6 законов по миграционной политике

Поделиться

Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Государственная Дума до конца текущего года может принять еще шесть законопроектов, регулирующих миграционную сферу. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин у себя в Телеграм-канале.

Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято 7 законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще 6 находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря, — написал он.
Вам будет интересно
Госдума до конца года примет еще 6 законов по миграционной политике мигранты, госдума, Вячеслав Володин
Дума приняла закон о штрафах до ₽60 млн за подделку документов для мигрантов
За подделку документов для нелегальной миграции в России будут грозить огромные штрафы. Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, который...
22.10.2024 50
Автор