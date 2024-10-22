Банки в России снова поднимают ставки по ипотеке

Сбер объявил о повышении ипотечных сразу на 3% ставок.

Российские банки начали поднимать ставки на рыночную ипотеку. Сбер, например, объявил о подорожании кредитов на 3%.

Так, теперь минимальная ставка по жилищным кредитам без господдержки в строящихся домах составит 24,9%, на готовое жилье — 24,6%.

Также банк возобновляет выдачу семейной ипотеки, но меняет условия выдачи кредита на покупку квартиры в новом доме по всем льготным программам. Первоначальный взнос должен быть не менее 50,1%, ранее он составлял 20,1%.