«Единая карта ленинградца» с 1 января заработает в 40 школах Ленобласти

С 1 января 2025 года в 40 школах Ленобласти заработает «Единая карта ленинградца». Поручение о старте пилотной программы дал губернатор Александр Дрозденко.
Карта будет выпускаться на базе платежной системы «МИР». На нее будет записан льготный проездной, карта школьника для входа в образовательные учреждения и оплаты питания в школьных столовых. В течение года к «Единой карте ленинградца» подключат новые учреждения и сервисы.
В будущем карта объединит не менее пяти региональных мер поддержки, льгот и сервисов. В частности, на нее будут начислять выплаты и пособия.
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