В Мурино построят международный автовокзал

Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал о плане по строительству международного автовокзала в Мурино на встрече губернатора региона Александра Дрозденко с депутатами областного ЗАКСа.

На предыдущей неделе был сформирован земельный участок и передан подрядчику, который начинает проектирование. За 4-5 месяцев планируется провести все необходимые изыскания и сформировать проектные решения.

«Я не припомню настолько сложного объекта, потому что это и железная дорога, и метрополитен, и все коммуникации, которые сопутствуют таким сложным линейным объектам. Они находятся в непосредственной близости к объекту проектирования автомобильного вокзала», — отметил Пристяжнюк.