Мать избила 10-летнюю дочь в Тосненском районе

Вечером 22 октября в ГБУЗ ЛО «Тосненской клинической межрайонной больницы» доставили девочку, проживающую в доме на Советском проспекте в Ульяновке Тосненского района.
У ребенка диагностировали ушибы грудной клетки, спины и шеи, а также ссадины на лице. По предварительным данным, побои ей нанесла мать.
Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в детском отделении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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