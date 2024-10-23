Мать избила 10-летнюю дочь в Тосненском районе

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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

Вечером 22 октября в ГБУЗ ЛО «Тосненской клинической межрайонной больницы» доставили девочку, проживающую в доме на Советском проспекте в Ульяновке Тосненского района.

У ребенка диагностировали ушибы грудной клетки, спины и шеи, а также ссадины на лице. По предварительным данным, побои ей нанесла мать.

Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в детском отделении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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16.05.2022 6350
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