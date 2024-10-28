В Петербурге произошло массовое ДТП с участием двух пассажирских автобусов, есть пострадавшие

Массовое ДТП произошло утром 27 октября на перекрестке Лиговского и Невского проспектов в Петербурге.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, массовое ДТП спровоцировал водитель автобуса «МАЗ», когда совершал левый поворот с Невского проспекта на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора. В результате автобус столкнулся с другим пассажирским автобусом «Волгобас и с двумя легковыми автомобилями Mercedes и Citroen. По предварительным данным, перед ДТП у водителя «МАЗа» произошло резкое ухудшение самочувствия.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В результате за медицинской помощью обратились 10 пассажиров, двоим из них — женщинам 57 и 50 лет, потребовалась госпитализация.

39-летний водитель автобуса «Маз» задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».