В Петербурге растет смертность бездомных

За год показатель увеличился в 1,5 раза.

Исследование, проведенное организацией «Ночлежка», показывает, что смертность бездомных в Санкт-Петербурге возросла 1,5 раза.

В 2023 году в России было зафиксировано более 57 тысяч случаев смерти бездомных. Краснодарский край и Петербург находятся в числе самых опасных регионов для людей, проживающих на улице. Рядом также расположились Москва, Московская и Магаданская области.

Согласно статистике Росстата, в крупных городах растет число умерших среди бездомных. Хотя в стране в целом уровень смертности снижается второй год подряд, доля бездомных среди всех умерших увеличивается — с 3,57% в 2021 году до 4,65% в 2023.

В Санкт-Петербурге бездомные, среди которых 71% составляют мужчины и 29% — женщины, в среднем доживают до 50 лет. В 2021 году общая смертность бездомных составила 1005 человек, а в 2022 году она возросла до 1532. При этом риск смерти от инфекционных заболеваний, расстройств пищеварения и респираторных заболеваний у этой группы населения в 4,2 раза выше.