Управление делами президента РФ начало закупки Lada Aura

Для обслуживания госслужащих администрация Кремля заказала несколько сотен автомобилей.

Управление делами президента России заказало 300 автомобилей Lada Aura. Об этом пишет «Газета.ру», ссылаясь на Avtograd.

Указывается, что автомобили закупаются для нужд чиновников управления. Их сборка будет проходить в условиях строгого контроля.

Как известно, ВАЗ приступил к серийному выпуску автомобилей Lada Aura. Сейчас идет сборка первой партии из 300 машин, предназначенных для отправки в Москву в гараж номер 1, — указано в сообщении.