Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Глава государства принял участие в учениях в дистанционном формате.

Президент России Владимир Путин 29 октября принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства заявил, что во время учений будут отрабатываться пуски ракет, а также действия должностных лиц по применению ЯО.

Владимир Путин подчеркнул, что использование ядерного вооружения — крайняя мера, и страна не намерена втягиваться в гонку вооружений.

Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности, — отметил президент.