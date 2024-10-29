Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Поделиться

Глава государства принял участие в учениях в дистанционном формате.

Президент России Владимир Путин 29 октября принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства заявил, что во время учений будут отрабатываться пуски ракет, а также действия должностных лиц по применению ЯО.

Владимир Путин подчеркнул, что использование ядерного вооружения — крайняя мера, и страна не намерена втягиваться в гонку вооружений.

Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности, — отметил президент.
Вам будет интересно
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания учения, силы ядерного сдерживания, Владимир Путин
Владимир Путин: Украина не может применять дальнобойное оружие по России без специалистов НАТО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно применять дальнобойное оружие для ударов по территории России без специалистов НАТО. Об этом в...
28.10.2024 126
Автор