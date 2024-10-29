Дорожники расширят перекресток между поворотом на Сярьги и дорогой на Кузьмолово

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Работы на этом участке дороги уже ведутся. 

T-образный перекресток между поворотом на Сярьги и дорогой на Кузьмолово будет расширен.

В настоящее время на трассе «Юкки – Кузьмолово», по которой ежедневно проезжают почти 18 тысяч автомобилей, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» осуществляется укладка верхнего слоя асфальта.

Ширина дорожного полотна увеличится на 3,75 метра благодаря новой переходно-скоростной полосе, а также обновляется покрытие как перед, так и после поворота к Сярьгам. Параллельно ведется работа по обустройству новых тротуаров.

Расширение перекрестка должно облегчить доступ для любителей лыжного спорта к «Охта-парку» перед началом нового сезона.

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28.10.2024 96
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