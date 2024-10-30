«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума со времен пандемии

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Под «кредитной сознательностью» понимается поведение заемщиков при оплате задолженности.

«Кредитная сознательность» россиян достигла рекордно низкого уровня с 2020 года.

Согласно последним данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», индекс в третий квартал 2024 года снизился на 0,06 пункта, продолжая падение, начавшееся в конце прошлого года.

В разгар кризиса этот индекс составлял 1,35 пункта в апреле-июне 2020 года. Снижение кредитной сознательности указывает на ухудшение платежной дисциплины среди заемщиков.

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