«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума со времен пандемии

Под «кредитной сознательностью» понимается поведение заемщиков при оплате задолженности.
«Кредитная сознательность» россиян достигла рекордно низкого уровня с 2020 года.
Согласно последним данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», индекс в третий квартал 2024 года снизился на 0,06 пункта, продолжая падение, начавшееся в конце прошлого года.
В разгар кризиса этот индекс составлял 1,35 пункта в апреле-июне 2020 года. Снижение кредитной сознательности указывает на ухудшение платежной дисциплины среди заемщиков.
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